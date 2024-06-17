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Нижегородских нудистов предупредили о подстерегающих их болезнях

Главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале предупредил нижегородских нудистов о подстерегающих их болезнях.

Эксперт напомнил, что кожа является главным защитным органом. При этом открытые водоемы не подвергаются септической обработке, поэтому попадание воды в интимные места может привести к заражению циститом.

«Любители позагорать голышом, а потом еще и окунуться, рискуют своим иммунитетом: перепад температур будет стрессом для сосудов и организма в целом, а еще могут обостриться хронические ЛОР-заболевания», — отметил он.

Также он добавил, что половые органы тоже следует защищать от солнца, так как его избыток может привести к меланоме.

«К нудистам в нашем обществе отношение негативное, хотя нередко такие люди просто росли в семьях где, ходить по дому голыми было нормой. Для них это не способ выражения сексуальности, а ощущение свободы тела, отсутствие блоков и комплексов», — заключил Алексей Никонов.

Ранее нижегородцы пожаловались на нудистов на пляже ЗКПД-4 в Сормовском районе.

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