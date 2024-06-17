Нижегородских нудистов предупредили о подстерегающих их болезнях

«К нудистам в нашем обществе отношение негативное, хотя нередко такие люди просто росли в семьях где, ходить по дому голыми было нормой. Для них это не способ выражения сексуальности, а ощущение свободы тела, отсутствие блоков и комплексов», — заключил Алексей Никонов.