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Первый замглавы новосибирского ТУАД Громенко отправится в СИЗО на 2 месяца

Сегодня, 17 июня, Центральный райсуд Новосибирска определил меру пресечения Константину Громенко, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

Источник: Соцсети

Первый замглавы новосибирского ТУАД Константин Громенко отправится в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, утром 13 июня на рабочем месте Громенко прошли обыски, после чего он был задержан и отправился на допрос к правоохранителям.

Константин Громенко занимал должность первого заместителя начальника управления с 2015 года, после того как в 2007 году возглавил управление. В 2018 году его место занял Михаил Чуманов, который также попал под уголовное дело.

Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого и стал Громенко. По данным следствия, в 2015—2023 годах он получил от директоров двух фирм взятки в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство коммерческих организаций.

14 июня суд продлил срок задержания Громенко до 72 часов.

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска избрал обвиняемому меру пресечения.

— Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, начальнику территориального управления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 12.08.2024, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что расследование находится на контроле ведомства.

Александр ИЛЬИН.