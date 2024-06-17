Первый замглавы новосибирского ТУАД Громенко отправится в СИЗО на 2 месяца

Первый замглавы новосибирского ТУАД Константин Громенко отправится в СИЗО на 2 месяца.
Напомним, утром 13 июня на рабочем месте Громенко прошли обыски, после чего он был задержан и отправился на допрос к правоохранителям.
Константин Громенко занимал должность первого заместителя начальника управления с 2015 года, после того как в 2007 году возглавил управление. В 2018 году его место занял Михаил Чуманов, который также попал под уголовное дело.
Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого и стал Громенко. По данным следствия, в 2015—2023 годах он получил от директоров двух фирм взятки в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство коммерческих организаций.
14 июня суд продлил срок задержания Громенко до 72 часов.
Сегодня Центральный районный суд Новосибирска избрал обвиняемому меру пресечения.
— Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, начальнику территориального управления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 12.08.2024, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Отмечается, что расследование находится на контроле ведомства.
Александр ИЛЬИН.