Первый замглавы новосибирского ТУАД Громенко отправится в СИЗО на 2 месяца

Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела о взяточничестве, фигурантом которого и стал Громенко. По данным следствия, в 2015—2023 годах он получил от директоров двух фирм взятки в виде денег и дорогого автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство коммерческих организаций.