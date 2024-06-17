ФК «Новосибирск» смог пройти в Первую лигу после поражения от «Ротора»

Матч прошел в Волгограде 16 июня. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол в составе «Новосибирска» забил Константин Ерохин. В составе «Ротора» отличился Илья Сафронов. На его счету все три года.