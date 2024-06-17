ФК «Новосибирск» смог пройти в Первую лигу после поражения от «Ротора»

Футбольный клуб «Новосибирск» смог пройти в Первую лигу в этом сезоне после поражения от «Ротора».
Матч прошел в Волгограде 16 июня. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол в составе «Новосибирска» забил Константин Ерохин. В составе «Ротора» отличился Илья Сафронов. На его счету все три года.
Напомним, что первая игра команд прошла в Новосибирске 12 июня. Она завершилась со счетом 1:1.
Главный тренер Алексей Медведев указал, что игроков постоянно приходилось менять, потому что у спортсменов уже отказывает организм из-за большой нагрузки.
Ранее стало известно, что ФК «Новосибирск» войдет в новый сезон с новым названием.