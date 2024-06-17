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Отец из Приангарья пытался обжаловать долг по алиментам в 1 млн и проиграл

После решения суда он погасил миллионную задолженность.

Источник: Комсомольская правда

Отец из Иркутской области задолжал более миллиона рублей алиментов на содержание сына. Мужчина всяческими способами пытался избежать выплат и пытался обжаловать решение суда. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП Иркутской области.

— Он был не согласен с размером задолженности. Суд отказал в удовлетворении заявленных должником требований, — поделились приставы.

После решения суда мужчина погасил весь долг по алиментам в сумме более 1,2 млн рублей, а также исполнительский сбор более 60 тысяч.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нетрезвая 23-летняя угонщица забрала машину знакомого пока он спал. У девушки не было водительского удостоверения и раньше она уже была судима за кражу авто.