Отец из Приангарья пытался обжаловать долг по алиментам в 1 млн и проиграл

Отец из Иркутской области задолжал более миллиона рублей алиментов на содержание сына. Мужчина всяческими способами пытался избежать выплат и пытался обжаловать решение суда. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП Иркутской области.
— Он был не согласен с размером задолженности. Суд отказал в удовлетворении заявленных должником требований, — поделились приставы.
После решения суда мужчина погасил весь долг по алиментам в сумме более 1,2 млн рублей, а также исполнительский сбор более 60 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что нетрезвая 23-летняя угонщица забрала машину знакомого пока он спал. У девушки не было водительского удостоверения и раньше она уже была судима за кражу авто.