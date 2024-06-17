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Власти Перми закупят цветы на 8 млн рублей

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» организовало аукцион на поставку цветочной продукции, оформленной в букеты, корзины и композиции.

Источник: Reuters

Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок. Заказчиком выступает администрация Перми.

Начальная цена аукциона составляет 8,092 млн руб. В техническом задании указано, что планируется закупка 15 вариантов цветочных комбинаций в общем количестве 4230 единиц. Виды цветов — альстромерия, орхидея цимбидиум, роза кустовая, гортензия и эустома.

Срок контракта — до 31 декабря 2026 года. Даты поставки некоторых единиц указаны в сроках с 1 по 8 марта 2025 года и с 1 по 8 марта 2026 года. Срок окончания подачи заявок — 24 июня 2024 года.