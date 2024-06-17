Власти Перми закупят цветы на 8 млн рублей

Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок. Заказчиком выступает администрация Перми.
Начальная цена аукциона составляет 8,092 млн руб. В техническом задании указано, что планируется закупка 15 вариантов цветочных комбинаций в общем количестве 4230 единиц. Виды цветов — альстромерия, орхидея цимбидиум, роза кустовая, гортензия и эустома.
Срок контракта — до 31 декабря 2026 года. Даты поставки некоторых единиц указаны в сроках с 1 по 8 марта 2025 года и с 1 по 8 марта 2026 года. Срок окончания подачи заявок — 24 июня 2024 года.