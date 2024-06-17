Пермская звезда «Реальных пацанов» стала мамой во второй раз

«Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын. (Обязательно будут и сториз и монтаж от Макса, но сегодня мы отдыхаем)», — подписала фото звезда. В комментариях подписчики и фанаты пары поздравляют семью с рождением малыша.