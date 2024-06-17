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Пермская звезда «Реальных пацанов» стала мамой во второй раз

Актриса рожала в ванной.

Источник: Соцсети

Зоя Бербер, наиболее известная по сериалу «Реальные пацаны», поделилась в своих социальных сетях радостной новостью о рождении сына.

На фотографиях пермячка нежно прижимает к груди младенца — своего второго ребенка. Рядом — возлюбленный Зои, новоиспеченный отец — Максим Белбородов.

«Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын. (Обязательно будут и сториз и монтаж от Макса, но сегодня мы отдыхаем)», — подписала фото звезда. В комментариях подписчики и фанаты пары поздравляют семью с рождением малыша.

Пермская актриса получила предложение руки и сердца в ноябре 2023 года, а в начале этого года пара сообщила о скором пополнении в семье.