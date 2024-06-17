На Луговой во Владивостоке перестроят участок ливневой канализации

Во Владивостоке полностью реконструируют ливневую канализацию на участке между домами № 68 и 76 по улице Луговой. Управление дорог городской администрации объявило конкурс по выбору компании-подрядчика, которая подготовит проектно-сметную документацию для проведения масштабных ремонтных работы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Этот участок давно обратил на себя пристальное внимание руководства города. Жители прилегающих домов часто жаловались на его подтопление во время сильных дождей, что, конечно, создает серьезные неудобства людям.
Разумеется, городские коммунальные службы пытались решить проблему, регулярно прочищая сети «ливневки» и устраняя последствия, и даже построили здесь новый дренажный колодец. Однако локальными мерами полностью проблему решить не удалось, ведь на этот участок стекают ливневые воды еще и с Сабанеева и их объем очень велик.
К слову, работы по прочистке и промывке существующих сетей ливневой канализации, чтобы в случае дождя обеспечить беспрепятственный отток воды, специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» ведут по всему городу в ежедневном режиме. Также рабочие в случае необходимости устанавливают новые люки и решетки, ремонтируют обветшавшие плиты перекрытий на смотровых площадках и дождеприемных камерах «ливневки».