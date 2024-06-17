На Луговой во Владивостоке перестроят участок ливневой канализации

Во Владивостоке полностью реконструируют ливневую канализацию на участке между домами № 68 и 76 по улице Луговой. Управление дорог городской администрации объявило конкурс по выбору компании-подрядчика, которая подготовит проектно-сметную документацию для проведения масштабных ремонтных работы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Этот участок давно обратил на себя пристальное внимание руководства города. Жители прилегающих домов часто жаловались на его подтопление во время сильных дождей, что, конечно, создает серьезные неудобства людям.

Разумеется, городские коммунальные службы пытались решить проблему, регулярно прочищая сети «ливневки» и устраняя последствия, и даже построили здесь новый дренажный колодец. Однако локальными мерами полностью проблему решить не удалось, ведь на этот участок стекают ливневые воды еще и с Сабанеева и их объем очень велик.

Поэтому принято решение полностью перестроить около 400 метров сетей ливневой канализации для увеличения их пропускной способности. А для проведения такой масштабной работы не обойтись без подготовки проекта, которым и должен заняться подрядчик. Эту работу он должен завершить уже до конца текущего года. После этого специализированная строительная организация приступит к масштабной реконструкции сети.