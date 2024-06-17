Китайский циклон и 30-градусная жара ожидаются в Приморье

В четверг, 20 июня, осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха будет в пределах +9…+17 градусов, максимальная +20…+29 градусов, на восточном побережье +12…+16 градусов. В пятницу на севере края местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночная температура не изменится. Дневная понизится до+16…+21 градусов, на побережье будет в пределах +9…+15 градусов.