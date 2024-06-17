Китайский циклон и 30-градусная жара ожидаются в Приморье

«В понедельник, 17 июня, циклон и его фронтальные разделы, смещаясь над Приморьем, вызовут дожди разной интенсивности, местами с грозами. Температура будет в пределах +20…+27 градусов», — передает Примгидромет.
Ближайшей ночью осадки в крае прекратятся. Температура воздуха понизится до +9…+16 градусов. Днем во вторник температура воздуха без существенных изменений.
Ночью на среду станет еще прохладнее, температура воздуха опустится на 1−3 градуса. Днем 19 июня на западе края начнутся дожди, которые будут вызваны китайским циклоном.
В четверг, 20 июня, осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха будет в пределах +9…+17 градусов, максимальная +20…+29 градусов, на восточном побережье +12…+16 градусов. В пятницу на севере края местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночная температура не изменится. Дневная понизится до+16…+21 градусов, на побережье будет в пределах +9…+15 градусов.
Во Владивостоке во вторник, 18 июня, днем будет солнечно, воздух прогреется до +23…+25 градусов.
В среду будет облачно, вечером возможен небольшой дождь. Станет прохладнее на 2−3 градуса.
В четверг в приморской столице преимущественно без осадков, воздух прогреется до +18…+21 градуса.
В пятницу будет облачно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет около +12…+16 градусов.
Напомним, на этой неделе в Приморье не обойдется без дождей. В некоторых районах даже прогремят грозы.