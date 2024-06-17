Культурный потенциал Прибайкалья представляют в Пекине

Во время реализации проекта «Слово о русском сердце» 14—15 июня была организована работа стенда Иркутской области, где состоялась презентация инвестиционного, торгово-экономического, туристического, образовательного и культурного потенциала региона. На стенде демонстрировали видеоролики о развитии различных сфер Прибайкалья, работали VR-очки с экскурсиями, тач-панели (для взрослых и детей) с приложениями о главных событийных мероприятиях.