Культурный потенциал Прибайкалья представляют в Пекине

Мероприятия проходят в рамках культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце», организованного Россотрудничеством. Деятели культуры Прибайкалья презентуют концерты классической и народной музыки, театрализованные представления, модный показ этнической одежды, мастер-классы. В мероприятиях принимает участие министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
«Культурное сотрудничество между Иркутской областью и Китаем имеет многолетнюю историю. Деятели культуры из Поднебесной принимали участие в наших международных музыкальных фестивалях, кинофестивале “Человек и Природа”. Государственные музеи сотрудничают с китайскими художниками. Коллективы Иркутской областной филармонии и театров посещали Китай с гастрольными проектами. В своем докладе я представила китайским коллегам богатый культурный потенциал нашего региона. Уверена, вместе мы способны придать новый импульс сотрудничеству двух стран», — отметила министр культуры региона Олеся Полунина.
Во время реализации проекта «Слово о русском сердце»
С концертной программой на стенде выступил Ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет».
Также в Пекинском выставочном центре прошла сессия с китайскими партнерами «Сотрудничество в сфере культуры и креативных индустрий». В ней приняли участие и выступили с докладами представители культурной делегации Иркутской области. На сессии обсудили развитие партнерских отношений в области художественного, театрального, музыкального искусства, музейного дела, дизайна и моды, организации совместных выставок.
На дискуссионной площадке «FashionSunrise. Новые горизонты сотрудничества России и Китая в области моды и дизайна» обсудили проведение международного проекта «Этноподиум» в Китае, а также участие ремесленников, мастеров, предприятий народных художественных промыслов и ремесел Китая в Байкальской неделе искусства и ремесел в 2024 и 2025 годах.
В торжественном гала-концерте, посвященном открытию культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце», принял участие Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Коллектив исполнил произведения классической музыки.
Кроме того, во время концерта прошел показ мод «Этноподиум», организованный Евразийской ассоциацией этнодизайнеров. Были представлены работы дизайнеров разных регионов России, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.