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В Бердске открыли стадион «Авангард»

Важный для города спортивный объект отремонтировали по наказу избирателей, данному депутату Законодательного Собрания Новосибирской области от избирательного округа № 16 Зое Родиной.

Источник: Заксобрание Новосибирской области

Важный для города спортивный объект отремонтировали по наказу избирателей, данному депутату Законодательного Собрания Новосибирской области от избирательного округа № 16 Зое Родиной.

Стадион «Авангард» — знаковое место для жителей Бердска. Его построили в 1987 году силами Бердского электромеханического завода. Долгое время он был центром спортивной жизни города. Несколько лет назад старый манеж «Авангарда» сгорел, в негодность пришли уличные дорожки и сам стадион.

Реконструкция стадиона велась с 2020 года и была выполнена в несколько этапов по наказу избирателей, данному депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Зое Родиной, а также в рамках нацпроекта «Демография».

Обновили футбольное поле, смонтировали площадки для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО. Установили модульные раздевалки с душевыми и санузлами, световые вышки, ограждение, выполнили благоустройство. Возвели трибуны для зрителей, оборудовали помещения под ними. На первом этаже разместились тренажерный и хореографический залы, зал аэробики, тренерские комнаты, помещение техобслуживания, медкабинет и тёплый гараж. Второй этаж — закольцованный манеж, который даст дополнительные возможности спортшколе «Авангард».

В честь открытия стадиона состоялся большой спортивный праздник с шествиями спортсменов, расписыванием мяча, зажжением огня, выступлениями вокальных и танцевальных коллективов. И футбольным матчем между командами Бердска и Искитима.

«Желаю бердским спортсменам добиваться новых спортивных успехов, ставить перед собой всё более высокие цели и достигать их! Тем более, что у нас теперь есть прекрасный стадион, максимально оснащённый всем необходимым», — отметила, поздравляя спортсменов, депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина. Вместе с ней спортсменов приветствовал ещё один региональный парламентарий Валерий Бадьин.

Мэр Бердска Роман Бурдин поблагодарил Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Председателя Законодательного Собрания региона Андрея Шимкива «за всестороннюю поддержку и однажды принятое решение, благодаря которому у Бердска появилась обновлённая крупнейшая спортивная площадка».

«Отдельное спасибо хочу сказать депутатам Законодательного Cобрания: Валерию Георгиевичу Бадьину, Ирине Валерьевне Диденко, Владимиру Яковлевичу Карпову, Зое Николаевне Родиной (как раз её наказом является строительство стадиона) — без их помощи и содействия мы бы вряд ли смогли бы сегодня любоваться новым стадионом», — добавил Роман Бурдин.

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