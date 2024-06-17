В Бердске открыли стадион «Авангард»

«Желаю бердским спортсменам добиваться новых спортивных успехов, ставить перед собой всё более высокие цели и достигать их! Тем более, что у нас теперь есть прекрасный стадион, максимально оснащённый всем необходимым», — отметила, поздравляя спортсменов, депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина. Вместе с ней спортсменов приветствовал ещё один региональный парламентарий Валерий Бадьин.