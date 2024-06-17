В Бердске открыли стадион «Авангард»

Важный для города спортивный объект отремонтировали по наказу избирателей, данному депутату Законодательного Собрания Новосибирской области от избирательного округа № 16 Зое Родиной.
Стадион «Авангард» — знаковое место для жителей Бердска. Его построили в 1987 году силами Бердского электромеханического завода. Долгое время он был центром спортивной жизни города. Несколько лет назад старый манеж «Авангарда» сгорел, в негодность пришли уличные дорожки и сам стадион.
Реконструкция стадиона велась с 2020 года и была выполнена в несколько этапов по наказу избирателей, данному депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Зое Родиной, а также в рамках нацпроекта «Демография».
В честь открытия стадиона состоялся большой спортивный праздник с шествиями спортсменов, расписыванием мяча, зажжением огня, выступлениями вокальных и танцевальных коллективов. И футбольным матчем между командами Бердска и Искитима.
«Желаю бердским спортсменам добиваться новых спортивных успехов, ставить перед собой всё более высокие цели и достигать их! Тем более, что у нас теперь есть прекрасный стадион, максимально оснащённый всем необходимым», — отметила, поздравляя спортсменов, депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина. Вместе с ней спортсменов приветствовал ещё один региональный парламентарий Валерий Бадьин.
Мэр Бердска Роман Бурдин поблагодарил Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Председателя Законодательного Собрания региона Андрея Шимкива «за всестороннюю поддержку и однажды принятое решение, благодаря которому у Бердска появилась обновлённая крупнейшая спортивная площадка».
«Отдельное спасибо хочу сказать депутатам Законодательного Cобрания: Валерию Георгиевичу Бадьину, Ирине Валерьевне Диденко, Владимиру Яковлевичу Карпову, Зое Николаевне Родиной (как раз её наказом является строительство стадиона) — без их помощи и содействия мы бы вряд ли смогли бы сегодня любоваться новым стадионом», — добавил Роман Бурдин.