Перелом в июньской погоде ожидают синоптики в Хабаровском крае

Кажется, мы уже потеряли всякую надежду увидеть сквозь тучи солнце и погреться в его летних лучах. Но надежда, что перелом все-таки наступит и лето придет к нам, все же есть!.
— На предстоящей неделе в Хабаровском крае останется погода неустойчивая, на большей части территории возможны кратковременные дожди, на севере пройдут ливни, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — По-прежнему будет дуть северо-восточный ветер, температурный фон ночью в пределах +6… +12, дневной + 15…+20 градусов. Пока изменений в характере погоды не ожидается. Сохраняется высотная ложбина, никуда не уходит Охотский антициклон, который обеспечивает холодный северо-восточный ветер. Перемены ожидаются только в воскресенье, 23 июня.
По словам синоптика, скорее всего следующая неделя, которая начнется 24 июня, будет уже совсем другой. Охотский антициклон уходит в восточную часть континента, к нам прорывается западное тепло, и тогда, возможно, начнется рост температур днем до +23…+28 градусов. — В Хабаровске на этой неделе сильных дождей не прогнозируется, — отметила Галина Брынцева. — Лишь в пятницу ожидается небольшие осадки, но будет достаточно холодно. Ночью столбик термометра поднимется всего лишь до +7…+10, днем до +17…+18 градусов.
В следующие выходные, а это будет уже 22 и 23 июня, будет без существенных осадков, температура ночью +7…+8 градусов, днем в субботу +18 градусов, в воскресенье + 22 градуса. В воскресенье поменяется ветер на юго-восточный и южный и тогда произойдет перелом погоды. Начнет заметно теплеть.
С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за двенадцать верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить». Так что самое время запасаться чудо-травой!