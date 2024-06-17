Перелом в июньской погоде ожидают синоптики в Хабаровском крае

По словам синоптика, скорее всего следующая неделя, которая начнется 24 июня, будет уже совсем другой. Охотский антициклон уходит в восточную часть континента, к нам прорывается западное тепло, и тогда, возможно, начнется рост температур днем до +23…+28 градусов. — В Хабаровске на этой неделе сильных дождей не прогнозируется, — отметила Галина Брынцева. — Лишь в пятницу ожидается небольшие осадки, но будет достаточно холодно. Ночью столбик термометра поднимется всего лишь до +7…+10, днем до +17…+18 градусов.