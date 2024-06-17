На омском Левобережье переименуют сразу две остановки

На ближайшем заседании архитектурного комитета Горсовета, которое пройдёт в среду, депутаты обсудят вопрос о переименовании остановочных пунктов, которые сейчас носят название «Межрайбаза». Они расположены в Старом Кировске, на Мельничной.
Сама Межрайбаза, по информации авторов проекта, прекратила своё существование ещё в 90-х. Поэтому близлежащие остановки разумно будет переименовать — ведь они должны быть «максимально связаны со значимыми для ориентации в городе объектами».
Остановку, расположенную в направлении центра, предложено назвать «1-я Казахстанская», в обратном направлении — «2-я Казахстанская». Соответствующее предложение уже одобрено топонимической комиссией.
Омичей тем временем регулярно штрафуют за парковку на газоне. С середины мая, то есть за месяц, власти наказали уже две тысячи таких нарушителей, при том, что за весь прошлый год их было 15 тысяч.