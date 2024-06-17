Более 12 тысяч жителей Пермского края пострадало от нападений клещей

Количество пострадавших от нападений клещей жителей Пермского края превысило 12 тысяч человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.
С момента начала сезона клещевой активности в медицинские организации Прикамья обратилось 12026 жителей региона. Среди пострадавших от нападений членистоногих 2621 — дети.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, наибольшее число присасываний зафиксировали в шести округах Пермского края. Больше всего обращений зарегистрировано в Добрянском, Карагайском, Пермском, Ильинском, Краснокамском и Очёрском округах.
По результатам исследований снятых клещей выявлено, что 43,6% членистоногих инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Клещевой вирусный энцефалит зафиксирован у 1,1% клещей.