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Более 12 тысяч жителей Пермского края пострадало от нападений клещей

Наибольшее количество укусов зафиксировано в шести округах.

Источник: РИА "Новости"

Количество пострадавших от нападений клещей жителей Пермского края превысило 12 тысяч человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.

С момента начала сезона клещевой активности в медицинские организации Прикамья обратилось 12026 жителей региона. Среди пострадавших от нападений членистоногих 2621 — дети.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, наибольшее число присасываний зафиксировали в шести округах Пермского края. Больше всего обращений зарегистрировано в Добрянском, Карагайском, Пермском, Ильинском, Краснокамском и Очёрском округах.

По результатам исследований снятых клещей выявлено, что 43,6% членистоногих инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Клещевой вирусный энцефалит зафиксирован у 1,1% клещей.

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