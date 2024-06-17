Более 12 тысяч жителей Пермского края пострадало от нападений клещей

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, наибольшее число присасываний зафиксировали в шести округах Пермского края. Больше всего обращений зарегистрировано в Добрянском, Карагайском, Пермском, Ильинском, Краснокамском и Очёрском округах.