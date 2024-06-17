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В Омской области частично отменили противопожарный режим

В южных и центральных районах Омской области перестало действовать ограничение на посещение лесов.

Источник: РИА "Новости"

До четверга оно продолжит действовать на территории Большеуковского, Большереченского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Тюкалинского, Муромцевского, Седельниковского, Тевризского, Тарского и Усть-Ишимского районов, после чего особый противопожарный режим перестанет действовать во всей области.

Между тем, пожароопасный сезон продолжается, и в лесах по-прежнему нужно соблюдать Правила пожарной безопасности.

За их нарушение назначаются штрафы по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь они составляют для граждан 15 тыс. — 30 тыс. рублей, для должностных лиц — 30 тыс. — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. — 400 тыс. рублей. Если из-за нарушения правил случится пожар, им может грозить уголовная ответственность, да и штрафы в этом случае гораздо выше.

Хотя на севере региона обстановка по условиям погоды спокойна (сегодня прогнозируется самый низкий, первый, класс пожарной опасности), но в остальных районах ситуация напряженнее: установился третий класс пожарной опасности, при котором пожары возникают легко, и огонь распространяется быстро.

пожары