В Омской области частично отменили противопожарный режим

За их нарушение назначаются штрафы по статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь они составляют для граждан 15 тыс. — 30 тыс. рублей, для должностных лиц — 30 тыс. — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. — 400 тыс. рублей. Если из-за нарушения правил случится пожар, им может грозить уголовная ответственность, да и штрафы в этом случае гораздо выше.