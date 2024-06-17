Главные новости 17 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 17 июня 2024 года.
НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние готовности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет консультации о приведении ядерного оружия в боевую готовность, отмечая, что транспарентность посылает сигнал противникам. НАТО остается ядерным альянсом до полной ликвидации ядерного оружия.
МАГАТЭ объяснило, почему не называет виновных при атаках по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не может определить виновных в обстрелах Запорожской АЭС из-за недостатка информации и сложности определения источника атак. МАГАТЭ сотрудничает с властями России и Украины для обеспечения безопасности.
Ирак и Иордания отозвали подписи после конференции по Украине
В Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС
Минэнерго предложило правительству снизить требования по локализации для турбин и котлов ТЭС из-за роста цен и задержек поставок. Правительственная комиссия поручила снизить цены и ввести штрафы за срывы сроков. Машиностроители против, обещая стабилизацию цен при серийном производстве.
В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги, Вадим Владимиров, арестован в Иркутске за получение крупной взятки. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа.