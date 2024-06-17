«Ужасные ямы, люди абсолютно правы»: Демешин поручил восстановить разбитую дорогу после жалоб людей

Маршрут врио губернатора на этот раз пролегал по территории Хабаровского района. Первым пунктом его остановки стала улица Новая, о ненадлежащем состоянии которой постоянно жалуются местные жители. За последнее время в органы власти поступили более 100 обращений. Автомобильная дорога протяженностью 2,2 километра соединяет микрорайон имени Горького Хабаровска с Мирненским и Тополевским сельскими поселениями Хабаровского района. В прошлом году за счет средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», удалось отремонтировать участок Новой протяженностью 400 метров. Несмотря на это, дорожное покрытие сегодня находится в ужасном состоянии.