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«Ужасные ямы, люди абсолютно правы»: Демешин поручил восстановить разбитую дорогу после жалоб людей

Врио губернатора Хабаровского края потребовал восстановить покрытие улицы Новой.

Источник: Правительство Хабаровского края

Продолжая практику внеплановых объездов в выходные, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин концентрируется на самых проблемных направлениях. Тем самым он вскрывает возможные факты нерационального расходования бюджетных средств, используя опыт прокурорской работы. Кроме того, глава региона дает понять жителям, что отныне их интересы находятся под его защитой.

В минувшие выходные Дмитрий Демешин совершил очередной объезд со всеми вытекающими последствиями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Маршрут врио губернатора на этот раз пролегал по территории Хабаровского района. Первым пунктом его остановки стала улица Новая, о ненадлежащем состоянии которой постоянно жалуются местные жители. За последнее время в органы власти поступили более 100 обращений. Автомобильная дорога протяженностью 2,2 километра соединяет микрорайон имени Горького Хабаровска с Мирненским и Тополевским сельскими поселениями Хабаровского района. В прошлом году за счет средств, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», удалось отремонтировать участок Новой протяженностью 400 метров. Несмотря на это, дорожное покрытие сегодня находится в ужасном состоянии.

Осматривая участок, Дмитрий Демешин поговорил по телефону с одним из заявителей — Вадимом Черновым. По словам жителя, из-за разбитой дороги дети не могут вовремя добраться до школ, а их родители — до рабочих мест. Колоссальные трудности испытывают водители общественного транспорта.

«Мы выйдем на реконструкцию этой дороги, сейчас обсчитаем и летом постараемся ее сделать. Спасибо вам за активную жизненную позицию, будем поддерживать ее делами во благо нашего региона», — пообещал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Руководитель территории заверил, что инициирует проверку по этому объекту и поручил главе Хабаровского района Александру Яцу отремонтировать дорожное покрытие в кратчайшие сроки.

«Я приглашу сюда контролирующие органы, пусть оценят, что было сделано в 2023 году и почему это не принесло никакого результата. Ужасные ямы, люди абсолютно правы, что заваливают нас обращениями», — подытожил Дмитрий Демешин.