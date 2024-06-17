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Крымский мост: в очереди более 500 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту выросла — проезда ждут более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 502 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.