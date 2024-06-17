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Новосибирцы обнаружили красный диплом на книжной свалке в Академгородке

Местные жители уже нашли владельца документа.

Источник: Комсомольская правда

В группе Академгородка появилась информация, что на улице Ученых неизвестные выбросили сотни книг разных жанров. Местная жительница нашла в этой куче экземпляр, оказавшийся интереснее детективов и фантастики — красный диплом.

— Красный диплом на помойку (НГУ, 1999 год)… Владелица документа жива. Мне написали её знакомые, сказали, что хотят вернуть диплом, — объяснила КП-Новосибирск жительница, обнаружившая корочку.

Однако причину, по которой красный диплом оказался на свалке, девушка не уточнила.

В комментариях подписчики негодуют, что подобное обращение с книгами недопустимо. Некоторые предполагают, что хозяин принес их в пакете, а уже местные жители разбросали имущество по территории.

образование