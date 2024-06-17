В ГАИ рассказали, кому можно не пристегиваться ремнем безопасности

Не пристегиваться как на водительском, так и на пассажирском местах могут беременные на сроке после 20 недель.
Главное с собой иметь справку, которая подтвердит срок.
При этом после 12 недель беременным нельзя управлять транспортными средствами категорий C, D, CE, DE, F, I.
Медицинские показания, по которым пассажиры и водители могут не пристегиваться в машине, определяет Минздрав. Кроме беременных это право распространяется на людей которые перенесли имплантацию электрокардиостимулятора в правую подключичную область.
Помимо этого, отказаться от ремня безопасности может:
- таксист, когда он везет пассажиров по населенному пункту (и пассажир);
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- водитель автомобиля оперативного назначения при движении в/вне населенного пункта;
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- инструктор или человек, принимающий экзамен на право управления транспортным средством, когда за рулем машины сидит обучаемый.
За нарушениями этих правил грозит штраф. С 1 января 2024 года его размер составляет 40 рублей (1 базовая величина). За повторное нарушение — от 80 до 200 рублей (от 2 до 5 базовых величин).