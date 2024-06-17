В ГАИ рассказали, кому можно не пристегиваться ремнем безопасности

При этом после 12 недель беременным нельзя управлять транспортными средствами категорий C, D, CE, DE, F, I.

Медицинские показания, по которым пассажиры и водители могут не пристегиваться в машине, определяет Минздрав. Кроме беременных это право распространяется на людей которые перенесли имплантацию электрокардиостимулятора в правую подключичную область.