В Красноярске после жарких выходных прошел сильный ливень

«Все-таки город помаленьку добивается успехов с ливневками. Несмотря на реку вниз по Свободному, на Маерчака глубина всего сантиметров 20, а ведь раньше бывало и по пояс», — сообщил подписчик.
По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня ожидается дождь и прекратится он лишь к вечеру. Если говорить о пробках, то, по данным сервиса «Яндекс-карты», дорожная ситуация после дождя в городе в 5 баллов. Наиболее сложная обстановка на Ястынской, 2-й Брянской, в центре, а также на Гайдашовке.
Напомним, что в этом году сибиряков, по данным синоптиков, ждет дождливый июль и теплый август.