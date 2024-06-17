В Красноярске после жарких выходных прошел сильный ливень

По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня ожидается дождь и прекратится он лишь к вечеру. Если говорить о пробках, то, по данным сервиса «Яндекс-карты», дорожная ситуация после дождя в городе в 5 баллов. Наиболее сложная обстановка на Ястынской, 2-й Брянской, в центре, а также на Гайдашовке.