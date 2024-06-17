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В Красноярске после жарких выходных прошел сильный ливень

КРАСНОЯРСК, 17 июня, ФедералПресс. В первый рабочий день в столице Красноярского края после знойных выходных прошел ливень. Об этом сообщают местные жители в телеграм-канале «Бал дебютанток».

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

«Все-таки город помаленьку добивается успехов с ливневками. Несмотря на реку вниз по Свободному, на Маерчака глубина всего сантиметров 20, а ведь раньше бывало и по пояс», — сообщил подписчик.

По прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня ожидается дождь и прекратится он лишь к вечеру. Если говорить о пробках, то, по данным сервиса «Яндекс-карты», дорожная ситуация после дождя в городе в 5 баллов. Наиболее сложная обстановка на Ястынской, 2-й Брянской, в центре, а также на Гайдашовке.

Напомним, что в этом году сибиряков, по данным синоптиков, ждет дождливый июль и теплый август.