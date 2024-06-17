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Воронежцев предупредили об отключении воды в центре города

Коммунальщики будут ремонтировать водовод.

Воронежцев предупредили об отключении воды на центральных улицах 18 июня. Воронежский водоканал сообщил, что коммунальщики будут менять задвижку диаметром 100 мм на ул. 40 лет Октября, 14.

Из-за плановых работ с 10.00 до 17.00 ограничат холодное водоснабжение на трех улицах: квартал (ул. Донбасская — ул. Плехановская — ул. Пограничная — ул. 40 лет Октября), ул. Донбасская, 15, 15к2, 15а, 15а/1, 17/1, 23, 21, ул. 3 Интернационала, 33 (школа № 57).

— После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили в РВК-Воронеж.

ЖКХ