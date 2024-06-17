Воронежцев предупредили об отключении воды в центре города

Воронежцев предупредили об отключении воды на центральных улицах 18 июня. Воронежский водоканал сообщил, что коммунальщики будут менять задвижку диаметром 100 мм на ул. 40 лет Октября, 14.
Из-за плановых работ с 10.00 до 17.00 ограничат холодное водоснабжение на трех улицах: квартал (ул. Донбасская — ул. Плехановская — ул. Пограничная — ул. 40 лет Октября), ул. Донбасская, 15, 15к2, 15а, 15а/1, 17/1, 23, 21, ул. 3 Интернационала, 33 (школа № 57).
— После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактируют с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили в РВК-Воронеж.