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На границе с Литвой скопились очереди из фур на въезд и на выезд

Также грузовики стоят на нейтральной полосе в литовском направлении.

В Калининградской области на границе с Литвой скопились очереди из фур на въезд и на выезд. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни 17 июня, в понедельник.

Выезда ожидает 50 грузовиков. На нейтральной полосе в литовском направлении находится еще 20 фур, уже оформленных российской стороной. Очередь на въезд составляет 18 грузовиков.

По состоянию на 9 утра понедельника через таможенный пост «Чернышевское» за сутки в Литву выехало 86 большегрузов, в обратном направлении — 123 машины.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника департамента по административной работе Минсельхоза РФ Олега Донских, находившегося 12 лет в розыске.