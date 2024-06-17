В Калининградской области на границе с Литвой скопились очереди из фур на въезд и на выезд. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни 17 июня, в понедельник.
Выезда ожидает 50 грузовиков. На нейтральной полосе в литовском направлении находится еще 20 фур, уже оформленных российской стороной. Очередь на въезд составляет 18 грузовиков.
По состоянию на 9 утра понедельника через таможенный пост «Чернышевское» за сутки в Литву выехало 86 большегрузов, в обратном направлении — 123 машины.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника департамента по административной работе Минсельхоза РФ Олега Донских, находившегося 12 лет в розыске.