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В Пермском крае минздрав выдал шесть лицензий народным целителям

Минздрав Пермского края выдал шесть разрешений на занятие народной медициной. У получивших лицензии целителей есть дипломы о среднем и высшем медицинском образовании, документы о подготовке к выбранным методам лечения.

Источник: Reuters

Среди получивших одобрение Минздрава есть специалисты по биоэнергокоррекции, костоправству и траволечению. При этом большая часть целителей находится в Кирове, в Пермском крае живет и занимается постоянной практикой только один специалист. Об этом сообщает портал 59.RU.

Работа народных целителей на территории региона в министерства здравоохранения Пермского края регламентируется положением «О занятии народной медициной». Для работы в области оздоровления необходимы диплом о среднем или высшем медицинском образовании, документы о подготовке к выбранному методу. Также народный целитель не должен быть осужден за вред здоровью человека.

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