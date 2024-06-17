В Пермском крае минздрав выдал шесть лицензий народным целителям

Среди получивших одобрение Минздрава есть специалисты по биоэнергокоррекции, костоправству и траволечению. При этом большая часть целителей находится в Кирове, в Пермском крае живет и занимается постоянной практикой только один специалист. Об этом сообщает портал 59.RU.