Иванец: новый учебник по истории Беларуси презентуют в августе

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Школьный учебник «История Беларуси в контексте всемирной истории» будете презентован в августе текущего года, сообщил министр образования Андрей Иванец.
Он отметил, что это будет «фактически образцовый учебник для школы», который можно будет прочить буквально за день, не отрываясь.
«Потому что-то, как он изложен, по-настоящему прививает интерес к нашей истории и гордость за нашу историю», — сказал глава Минобра в интервью телеканалу ОНТ.
Интегрированная дисциплина — история Беларуси в контексте всемирной истории — появится в школах республики с 1 сентября 2024 года. Предмет будут изучать ученики 10-х классов.
Ранее Иванец отмечал, что такого учебного предмета, дающего полное представление об историческом процессе, не хватало отечественной системе образования.
Министр образования также заявил, что в текущем году будет переиздано 19 новых учебных пособий для школ. По его словам, они примут принципиально новый вид.
«Доступность того материала, который там изложен, но без упрощения программ. Программы абсолютно адекватно соответствуют нашим современным реалиям», — заключил Иванец.