Центр Хабаровска перекроют на время Крестного хода

23 июня в связи с проведением Крестного хода дорогу в центре Хабаровска перекроют, изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Дороги будут перекрыты с 12.00 до 13.00.
Крестный ход будет проходить по улице Тургенева от Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь Славы) до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери (Комсомольская площадь).
В это время троллейбус № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — Улица Московская».
Изменятся и маршруты ряда автобусов:
— № 1 Л, 29К будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицы Муравьева-Амурского, Комсомольскую и далее по установленной схеме;
— № 1С будут следовать с улицы Комсомольской по улицам Муравьева-Амурского, Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 14, 19, 82 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с левым поворотом на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 29П будут следовать с Амурского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 33 будут следовать с Уссурийского бульвара по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 34 при движении с автовокзала с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. При движении на автовокзал — по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 52 будут следовать с улицы Ленина по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 56 будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 83 будут следовать по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 83П будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.