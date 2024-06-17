Центр Хабаровска перекроют на время Крестного хода

— № 34 при движении с автовокзала с улицы Муравьева-Амурского будет следовать по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме. При движении на автовокзал — по улице Запарина на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;