Уроженец Красноярского края регбист Андрей Гарбузов покинул шоу «Титаны»

Вчера, 16 июня, на телеэкранах вышел четвертый выпуск самого сложного шоу «Титаны». В нем участвуют сильнейшие люди страны, которые выполняют задания нейросети.
В этот раз спортсменам предстояло удержать глыбу льда, вес которых достигал 50% веса участников. Так, красноярец Андрей Гарбузов смог продержаться всего 2 минуты, 32 секунды.
Участники с худшими результатами соревновались между собой. Андрею нужно было дольше провисеть на движущемся канате, но его обогнал спортсмен Владимир Букатин. В итоге красноярец покинул проект.