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Уроженец Красноярского края регбист Андрей Гарбузов покинул шоу «Титаны»

Спортсмен смог пробыть в шоу 4 серии.

Источник: Соцсети

Вчера, 16 июня, на телеэкранах вышел четвертый выпуск самого сложного шоу «Титаны». В нем участвуют сильнейшие люди страны, которые выполняют задания нейросети.

В этот раз спортсменам предстояло удержать глыбу льда, вес которых достигал 50% веса участников. Так, красноярец Андрей Гарбузов смог продержаться всего 2 минуты, 32 секунды.

Участники с худшими результатами соревновались между собой. Андрею нужно было дольше провисеть на движущемся канате, но его обогнал спортсмен Владимир Букатин. В итоге красноярец покинул проект.

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