В Красноярске откроют барную улицу «Подворотня»

«Подворотня» — проект организации «КрасРедевелопмента». Компания выкупила здание на Мира, 94 г. и приступила к ремонтным работам еще весной 2023 года. Еще сто лет назад там находились конюшни и каретные мастерские, поэтому обновить сооружение пришлось капитально: восстановили крышу, воссоздали старые каретные двери, установили фасадную стену, заменили коммуникации.