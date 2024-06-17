В Красноярске откроют барную улицу «Подворотня»

Официальное открытие приурочат к форуму «Урбанист-капиталист». Он пройдет 20 июня.
«Подворотня» — проект организации «КрасРедевелопмента». Компания выкупила здание на Мира, 94 г. и приступила к ремонтным работам еще весной 2023 года. Еще сто лет назад там находились конюшни и каретные мастерские, поэтому обновить сооружение пришлось капитально: восстановили крышу, воссоздали старые каретные двери, установили фасадную стену, заменили коммуникации.
Пока в гастро-кластере четыре арендатора: филиал иркутского бара «Рюмка», «Мексиканец в кустах», бар «Диалог», и «Огонь шашлык». Позже там откроют бар паназиатской кухни.
Также тюменская и красноярская компании по перепрофилированию в рамках форума проведут инвестиционный тур по объектам, которые они ведут в Красноярске.
На мероприятии можно будет увидеть ведущих экспертов благоустройства, архитектуры, градостроительства со всей России.
Ранее, МК писал, как жительнице Красноярска включили в счет чаевые.