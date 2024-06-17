Остаётся загорать? На большинстве кузбасских пляжей купание запрещено

Что в Кемерове, что в Новокузнецке купание в водоёмах на пляжах не рекомендовано из-за качества воды. «Но тем не менее каждое место отдыха имеет спасательный пост. В нашем регионе вода крайне редко соответствует нормам. Поэтому на всех объектах пока висят аншлаги о том, что вода не соответствует нормам. Если ситуация будет меняться (анализы Роспотребнадзор берёт каждые две недели. — Ред.), то будут ставиться в известность наши отдыхающие», — говорит Елена Чечёткина, начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка.