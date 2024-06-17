Остаётся загорать? На большинстве кузбасских пляжей купание запрещено

В Кузбасс пришла жара. Этим летом в регионе организованы 29 пляжей и 51 место массового отдыха у воды. Но в большинстве водоёмов Кузбасса вода такого плохого качества, что купаться в ней не рекомендуется.
Роспотребнадзор не советует.
Сотрудники областного Роспотребнадзора проверили кузбасские водоёмы и ни одному не выдали санитарно-эпидемиологические заключения на использование для занятий спортом, купания и отдыха. Однако у трёх пляжей ещё действуют прошлогодние заключения. Это «Салаирские плёсы» (на правом берегу пруда р. Большая Толмовая в Салаире), р. Кия в Мариинске и водохранилище у санатория «Кедровый бор» (д. Подъяково Кемеровского МО).
В ведомстве предупредили: чтобы не подцепить инфекцию в воде, надо обращать внимание на санитарное состояние пляжа и установленные аншлаги «Купание запрещено». Также эпидемиологи советуют не заглатывать воду во время купания, а для питья использовать бутилированные напитки.
По данным Роспотребнадзора на 14 июня, качество воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует нормативам в акваториях:
р. Иня у Байкаимского моста, пруд пос. Дачный — г. Ленинск-Кузнецкий;
городские пляжи в гг. Осинники, Калтан и Юрга;
пруд «Зеркальный» и р. Дальний Кармак (пос. Центральный), заимка «Тихий берег» (с. Михайловка), река Упаса (пос. Свободный) — Прокопьевский МО.
Спасатели следят.
В МЧС Кузбасса сообщили, что официально открылись четыре пляжа: уже упоминавшиеся «Салаирские плёсы», а также в Прокопьевске — «Волна», «Специализированный», «Зенковский» (на территории Зенковского парка). Эти места отдыха отвечают требованиям безопасности: дно проверили водолазы, водоёмы огородили буйками, дежурят спасатели.
В ведомстве уточняют, что купание и отдых у воды может быть безопасным только в специально отведённых для этого местах — санкционированных пляжах и местах отдыха.
Сотрудники МЧС напомнили кузбассовцам про правила безопасности.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в нетрезвом виде. Пренебрегая этим фактом, вы рискуете жизнью.
Опасно нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться брёвна, большие камни, коряги и др.
Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.
Опасно подплывать к проходящим судам, цепляться за лодки.
Нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва на пляжах.
В случае происшествия не стесняйтесь позвать на помощь, но ни в коем случае нельзя подавать крики ложной тревоги.
«Столичные» пляжи.
В Новокузнецке, по данным МБУ «Защита населения и территории», комиссия проверила и приняла к эксплуатации 12 мест отдыха у воды:
в Центральном районе — «Водный», «Черёмушки», «Черёмушки-1», «Черёмушки-2», «Уют» (Вертолётка), «Левобережный»;
в Орджоникидзевском районе — «Пурга», «Пурга-1»;
в Заводском районе — «Нептун», «Дельфин», «Вейкборд парк “Woda”;
в Куйбышевском районе — «Шале».
В Кузнецком районе не готова пока территория в Топольниках, из-за недавнего подъёма воды в Томи после проливных дождей.
На всех пляжах дежурят матросы-спасатели. На каждом есть участки для купания детей и отдыхающих, не умеющих плавать.
В Кемерове организуют две площадки — на новой набережной просп. Притомского и неподалеку от озера Красное. Об этом сообщили в мэрии в ответ на вопрос горожанки в соцсети.
Что в Кемерове, что в Новокузнецке купание в водоёмах на пляжах не рекомендовано из-за качества воды. «Но тем не менее каждое место отдыха имеет спасательный пост. В нашем регионе вода крайне редко соответствует нормам. Поэтому на всех объектах пока висят аншлаги о том, что вода не соответствует нормам. Если ситуация будет меняться (анализы Роспотребнадзор берёт каждые две недели. — Ред.), то будут ставиться в известность наши отдыхающие», — говорит Елена Чечёткина, начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка.
Пока рекомендации такие: приходить, загорать, заниматься спортом и прочими активностями на пляжах можно, но в воду лучше не лезть.