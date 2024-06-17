Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника ВСЖД арестовали в Иркутске за получение крупной взятки

Начальника ВСЖД в Иркутске заключили под стражу на два месяца.

Источник: AP 2023

В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в получении крупной взятки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

«14 июня судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно»", — прокомментировали АиФ-Иркутск в суде.

Начальник ВСЖД обвиняется в получении взятки должностным лицом через посредников за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, входящих в служебные полномочия должностного лица.

С 2015 года он был первым замначальника Восточно-Сибирской железной дороги. Затем с 2018 по 2021 годы возглавлял Красноярскую железную дорогу, а с 2021 года стал начальником ВСЖД.

Ранее в регионе оперативники задержали гендиректора транспортной компании и сотрудников железнодорожной организации по подозрению в получении взятки.