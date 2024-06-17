Начальника ВСЖД арестовали в Иркутске за получение крупной взятки

В Иркутске арестовали начальника Восточно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в получении крупной взятки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.
«14 июня судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 11 августа 2024 года включительно»", — прокомментировали АиФ-Иркутск в суде.
Начальник ВСЖД обвиняется в получении взятки должностным лицом через посредников за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц, входящих в служебные полномочия должностного лица.
С 2015 года он был первым замначальника Восточно-Сибирской железной дороги. Затем с 2018 по 2021 годы возглавлял Красноярскую железную дорогу, а с 2021 года стал начальником ВСЖД.
Ранее в регионе оперативники задержали гендиректора транспортной компании и сотрудников железнодорожной организации по подозрению в получении взятки.