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В омском парке сухой фонтан сломался из-за датчика, который сложно купить

Фонтан «Холодушка» открыли 15 июня.

Источник: Соцсети

В омском парке 30-летия ВЛКСМ сломался сухой фонтан после одного дня работы. Оказывается, виной всему датчик.

Директор парка Руслан Щербаков объяснил «Омск-Информ», что в фонтане сломался датчик, который не так легко найти. Щербаков пообещал починить фонтан сегодня, в понедельник.

Ранее мы сообщали, что сухой фонтан «Холодушка» был торжественно открыт 15 июня. В тот жаркий субботний день у фонтана собралось много детей, которые бегали и веселились в водяных струях. Однако 16 июня сообщили, что фонтан не работает по техническим причинам.

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