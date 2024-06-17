В омском парке сухой фонтан сломался из-за датчика, который сложно купить

Ранее мы сообщали, что сухой фонтан «Холодушка» был торжественно открыт 15 июня. В тот жаркий субботний день у фонтана собралось много детей, которые бегали и веселились в водяных струях. Однако 16 июня сообщили, что фонтан не работает по техническим причинам.