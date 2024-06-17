Опубликованы зарплаты хоккеистов «Авангарда» перед новым сезоном

Омский «Авангард» потратит на зарплаты хоккеистов 834 миллиона рублей при потолке, установленном КХЛ, в 900 миллионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Самым высокооплачиваемым игроком клуба будет нападающий Владимир Ткачёв. За сезон он получит 120 миллионов рублей. Его партнёр по звену, легионер Рид Буше, получит за сезон 95 миллионов рублей. Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заработает 75 миллионов.
Новички «Авангарда» Линден Вей и Даррен Дитц подписали контракт на 70 и 65 миллионов рублей соответственно. Защитник Павел Коледов заработает 55 миллионов, Коул Кэсселс — 50 миллионов.
Семён Чистяков и Михаил Бердин получат по 35 миллионов. По 30 млн рублей будут получать Иван Игумнов и Иван Николишин. По 25 миллионов рублей заработают Сергей Бойков, Игорь Мартынов и Алексей Соловьев.
Зарплата вратарей Ильи Проскурякова и Павла Хомченко составит 10 миллионов. Главный заводила «Авангарда» Марк Верба в следующем сезоне заработает 7 миллионов. Молодые игроки омского клуба получат от трёх до пяти миллионов. В их числе Александр Филатьев, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин и Егор Круженков.