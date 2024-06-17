Опубликованы зарплаты хоккеистов «Авангарда» перед новым сезоном

Зарплата вратарей Ильи Проскурякова и Павла Хомченко составит 10 миллионов. Главный заводила «Авангарда» Марк Верба в следующем сезоне заработает 7 миллионов. Молодые игроки омского клуба получат от трёх до пяти миллионов. В их числе Александр Филатьев, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин и Егор Круженков.