Погода на неделю в Калининграде: два жарких дня, грозы и новое похолодание

Прогнозы, обещавшие нам почти 30-градусную жару, не сбылись, хотя начало нынешней недели действительно будет очень теплым. Но потом новое похолодание тоже наступит довольно быстро.
В понедельник и вторник, по данным Гидрометцентра России, воздух в Калининграде будет прогреваться до +24…+25 градусов. В течение обоих дней ожидаются небольшие дожди.
В среду прогнозируют грозу и температура станет понижаться. В середине недели ждем +19…+20 градусов.
В пятницу маятник качнется в другую сторону. Показания термометра вновь пойдут вверх — есть надежда, что потеплеет снова до +25 градусов.
На выходных эта температура, скорее всего, не удержится. Синоптики сходятся во мнении, что субботу и воскресенье мы проведем при значениях +21…+23 градуса и небольших дождях.