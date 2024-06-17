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Погода на неделю в Калининграде: два жарких дня, грозы и новое похолодание

Синоптики прогнозируют новое похолодание на неделе в Калининграде.

Сейчас в Ричмонде: +26° 5 м/с 65% 763 мм рт. ст. +27°

Прогнозы, обещавшие нам почти 30-градусную жару, не сбылись, хотя начало нынешней недели действительно будет очень теплым. Но потом новое похолодание тоже наступит довольно быстро.

В понедельник и вторник, по данным Гидрометцентра России, воздух в Калининграде будет прогреваться до +24…+25 градусов. В течение обоих дней ожидаются небольшие дожди.

В среду прогнозируют грозу и температура станет понижаться. В середине недели ждем +19…+20 градусов.

В пятницу маятник качнется в другую сторону. Показания термометра вновь пойдут вверх — есть надежда, что потеплеет снова до +25 градусов.

На выходных эта температура, скорее всего, не удержится. Синоптики сходятся во мнении, что субботу и воскресенье мы проведем при значениях +21…+23 градуса и небольших дождях.