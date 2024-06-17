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В красноярском микрорайоне Метростроитель достраивают школу

Подрядчики завершают строительство школы в микрорайоне Метростроитель.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В красноярском микрорайоне Метростроитель достраивают школу — готовность объекта составляет почти 83%. Как сообщает администрация города, сейчас на площадке идут работы по благоустройству, а в самом здании — отделочные работы и монтаж систем водоотведения, отопления и вентиляции.

Учреждение сможет вместить 1280 школьников. По проекту в трехэтажном здании будут не только учебные кабинеты, но и помещения для занятий спортом, медицинский блок, актовый зал на 520 человек и пищеблок с обеденной зоной на 700 мест. Школу в соответствии с современными стандартами оснастят всем необходимым для доступности маломобильных групп населения — пандусами, пассажирским лифтом.

— Мы рассчитываем, что в конце августа подрядчик закончит строительно-монтажные работы. После этого специалисты главного управления образования приступят к лицензированию, — говорит Максим Несанов, руководитель управления капитального строительства.

строительство