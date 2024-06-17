В красноярском микрорайоне Метростроитель достраивают школу

Учреждение сможет вместить 1280 школьников. По проекту в трехэтажном здании будут не только учебные кабинеты, но и помещения для занятий спортом, медицинский блок, актовый зал на 520 человек и пищеблок с обеденной зоной на 700 мест. Школу в соответствии с современными стандартами оснастят всем необходимым для доступности маломобильных групп населения — пандусами, пассажирским лифтом.