Минздрав опубликовал проект обновленного перечня профзаболеваний

Минздрав России опубликовал проект обновленного перечня профессиональных заболеваний, сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Так, в список профзаболеваний и факторов, которые их вызывают, впервые могут включить онкологические болезни. Если поправки примут, то документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Так, в перечень включены:
- солнечное излучение (воздействует на кожу при работе на открытом воздухе, может вызывать меланому, базально-клеточный рак и плоскоклеточный рак);
- сажа (вызывает рак кожи и рак легких);
- древесная пыль (приводит к возникновению новообразований полости носа, носоглотки);
- выхлопные газы двигателя и дизельное топливо (влияние на легкие).