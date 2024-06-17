Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав опубликовал проект обновленного перечня профзаболеваний

Рак может стать профзаболеванием.

Минздрав России опубликовал проект обновленного перечня профессиональных заболеваний, сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Так, в список профзаболеваний и факторов, которые их вызывают, впервые могут включить онкологические болезни. Если поправки примут, то документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Так, в перечень включены:

  • солнечное излучение (воздействует на кожу при работе на открытом воздухе, может вызывать меланому, базально-клеточный рак и плоскоклеточный рак);
  • сажа (вызывает рак кожи и рак легких);
  • древесная пыль (приводит к возникновению новообразований полости носа, носоглотки);
  • выхлопные газы двигателя и дизельное топливо (влияние на легкие).

здоровье