Бывший главврач «Пироговки» возглавил тольяттинский Медгородок

Медгородок построили в 1970−80 годы как медсанчасть Волжского автомобильного завод (АВТОВАЗ). Сегодня это больница на 2329 коек круглосуточного и дневного стационара, где ежегодно получают медицинскую помощь до 75 тысяч человек. Амбулаторно здесь лечат по 200 тысяч человек в год. В составе больницы функционируют службы хирургии, терапии, онкологии, гинекологии, межрайонный перинатальный центр, межрайонный травматологический центр I уровня, городской центр эндопротезирования крупных суставов, региональный сосудистый центр, инфекционная служба, служба детства, диагностическая служба, паллиативное подразделение и отделение реабилитации для взрослых и детей.