Вандалы погнули памятник с кошкой на Компросе в центре Перми

Памятник с кошкой, лежащей на батарее, на Комсомольском проспекте в центре Перми, погнули неизвестные вандалы, сообщает 59.RU.
По данным портала, о происшествии стало известно вечером 16 июня. Пермяки опубликовали в соцсетях фотографии известного памятника, расположенного на Комсомольском проспекте возле пермского офиса «Т-Плюс». На кадрах видно, что памятник сильно наклонился вперёд. Повреждена спинка скамейки, сделанная из чугунного радиатора.
«Сейчас поломка устранена, и на скамейке снова можно сидеть. Пожелаем хвостатой красавице на батарее радовать взор жителей и гостей Перми, и не попадать в такие переделки», — сообщила компания «Т-Плюс Пермь» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, памятник «Кошка на батарее» был установлен на перекрёстке улицы Швецова и Комсомольского проспекта в 2017 году в честь 75-летия прикамской энергосистемы.