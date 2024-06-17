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Вандалы погнули памятник с кошкой на Компросе в центре Перми

На место вышли рабочие, чтобы починить памятник.

Источник: Аргументы и факты

Памятник с кошкой, лежащей на батарее, на Комсомольском проспекте в центре Перми, погнули неизвестные вандалы, сообщает 59.RU.

По данным портала, о происшествии стало известно вечером 16 июня. Пермяки опубликовали в соцсетях фотографии известного памятника, расположенного на Комсомольском проспекте возле пермского офиса «Т-Плюс». На кадрах видно, что памятник сильно наклонился вперёд. Повреждена спинка скамейки, сделанная из чугунного радиатора.

«Сейчас поломка устранена, и на скамейке снова можно сидеть. Пожелаем хвостатой красавице на батарее радовать взор жителей и гостей Перми, и не попадать в такие переделки», — сообщила компания «Т-Плюс Пермь» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, памятник «Кошка на батарее» был установлен на перекрёстке улицы Швецова и Комсомольского проспекта в 2017 году в честь 75-летия прикамской энергосистемы.