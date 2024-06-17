Вандалы погнули памятник с кошкой на Компросе в центре Перми

«Сейчас поломка устранена, и на скамейке снова можно сидеть. Пожелаем хвостатой красавице на батарее радовать взор жителей и гостей Перми, и не попадать в такие переделки», — сообщила компания «Т-Плюс Пермь» в сообществе в соцсети «ВКонтакте».