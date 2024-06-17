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В Казахстане упростили процесс переоформления автомобиля

Продавец и покупатель смогут подписать договор купли-продажи авто с помощью QR-кода.

Процесс переоформления автомобиля в Казахстане стал проще. Ранее при перерегистрации транспортных средств необходимо было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОН может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

Услуга внедрена для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД и АО «НИТ», процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена.

«При обращении услугополучателей сотрудник специализированного центра обслуживания населения вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также непосредственно о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП», — пояснили в госкорпорации.

Аналогичный процесс доступен для представителей юридических лиц, имеющих доверенность на представление интересов и право использования ЭПЦ организации через приложение eGov business.

Напомним, что прием бумажной письменной формы сделки при переоформлении автомобилей был отменен 23 апреля текущего года из-за внесения изменений и дополнений в Правила регистрации и учета транспортных средств МВД РК.