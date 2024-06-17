Владимир Путин отметил грамотами работников здравоохранения из Кузбасса

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медсестра Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева Татьяна Прохорова и заместитель главврача по кадрам этой клиники Наталья Сухорукова получили Почётные грамоты от Владимира Путина. Награды им вручил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Татьяна Прохорова больше 35 лет выхаживает пациентов реанимации. Она помогает больным с наиболее тяжёлым течением заболевания, находящимся в критическом состоянии, на искусственной вентиляции лёгких. Именно она находится рядом с теми, кто перенёс трансплантацию почки или печени. За последние три года благодаря Татьяне полторы тысячи пациентов пошли на поправку.
Под руководством же Натальи Сухоруковой в клинике повышают квалификацию медицинских кадров. С 2020 по 2022 год по различным программам прошли подготовку более тысячи человек. Наталья Геннадьевна также формирует и подготавливает кадровый резерв. Одним из направлений подготовки специалистов для нужд больницы по её инициативе стало обучение выпускников КемГМУ дефицитным специальностям по программам ординатуры за счёт средств учреждения.