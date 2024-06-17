Владимир Путин отметил грамотами работников здравоохранения из Кузбасса

Татьяна Прохорова больше 35 лет выхаживает пациентов реанимации. Она помогает больным с наиболее тяжёлым течением заболевания, находящимся в критическом состоянии, на искусственной вентиляции лёгких. Именно она находится рядом с теми, кто перенёс трансплантацию почки или печени. За последние три года благодаря Татьяне полторы тысячи пациентов пошли на поправку.