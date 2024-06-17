Красноярцев снова предупреждают о непогоде

18 июня в Красноярске снова ожидаются ливни, грозы и град. Кроме того, поднимется сильный ветер — порывы будут достигать 25 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
— Возможны порывы электрических проводов, падения деревьев, заборов, строительных конструкций, — добавили в администрации города.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.
После самого настоящего пекла, которое простояло в Красноярске почти неделю, в город возвращаются дожди. Вот какая погода ждет нас на этой рабочей неделе.