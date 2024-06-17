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Красноярцев снова предупреждают о непогоде

18 июня в краевом центре ожидаются ливни, грозы и град.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

18 июня в Красноярске снова ожидаются ливни, грозы и град. Кроме того, поднимется сильный ветер — порывы будут достигать 25 метров в секунду. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

— Возможны порывы электрических проводов, падения деревьев, заборов, строительных конструкций, — добавили в администрации города.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.

После самого настоящего пекла, которое простояло в Красноярске почти неделю, в город возвращаются дожди. Вот какая погода ждет нас на этой рабочей неделе.