Жителям Новосибирской области порекомендовали ограничить пребывание на улице

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует ограничить время пребывания на открытом воздухе. Данная мера стоит во главе списка предложенных профилактических мероприятий. Кроме того, специалисты ведомства советуют свести к минимуму физические нагрузки.