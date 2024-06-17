Жителям Новосибирской области порекомендовали ограничить пребывание на улице

Подобные аномально жаркие погодные условия потенциально могут спровоцировать обострение хронических заболеваний у местных жителей и гостей сибирского региона.
В связи с этим управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует ограничить время пребывания на открытом воздухе. Данная мера стоит во главе списка предложенных профилактических мероприятий. Кроме того, специалисты ведомства советуют свести к минимуму физические нагрузки.
Даже находясь в помещении, важно обеспечить достаточную вентиляцию. Для этого необходимо приоткрыть окна, форточки, а при возможности задействовать дополнительные вентиляторы или кондиционеры.
В жаркий период следует отдавать предпочтение менее калорийной пище, сократив потребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов. Крайне важно поддерживать водный баланс организма, регулярно употребляя чай, минеральную воду, кисломолочные продукты, морсы, компоты и витаминизированные напитки. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в конце июня начнётся астрономическое лето.
Егор САФРОНОВ.