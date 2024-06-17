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Жителям Новосибирской области порекомендовали ограничить пребывание на улице

На территории Новосибирской области ожидается сохранение высокой температуры воздуха. В ряде районов региона она может подняться выше отметки в +30 градусов по Цельсию.

Источник: РИА "Новости"

Подобные аномально жаркие погодные условия потенциально могут спровоцировать обострение хронических заболеваний у местных жителей и гостей сибирского региона.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рекомендует ограничить время пребывания на открытом воздухе. Данная мера стоит во главе списка предложенных профилактических мероприятий. Кроме того, специалисты ведомства советуют свести к минимуму физические нагрузки.

Даже находясь в помещении, важно обеспечить достаточную вентиляцию. Для этого необходимо приоткрыть окна, форточки, а при возможности задействовать дополнительные вентиляторы или кондиционеры.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков с незатрудненным воротом. Желательно использовать головные уборы, солнцезащитные очки и зонты.

В жаркий период следует отдавать предпочтение менее калорийной пище, сократив потребление мяса в пользу рыбы и морепродуктов. Крайне важно поддерживать водный баланс организма, регулярно употребляя чай, минеральную воду, кисломолочные продукты, морсы, компоты и витаминизированные напитки. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске в конце июня начнётся астрономическое лето.

Егор САФРОНОВ.

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