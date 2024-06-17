Салют на «Алые паруса» в 2024 году: как пройдет главный выпускной страны

Одно из самых красивых и романтичных шоу в Санкт-Петербурге стало июньской визитной карточкой города и событием, на которое мечтают попасть не только школьники. Самым зрелищным и любимым моментом считается фейерверк над Невой.
Расскажем, что уже известно о программе праздника, как можно его увидеть и стоит ли ждать на «Алые паруса» 2024 года эффектный салют.
Все о празднике «Алые паруса» в 2024 году
Этот любимый многими выпускной пройдет 28 июня. Парусник с яркими парусами — символ любви, надежды и веры в прекрасное — появился на Неве не случайно. Именно в Санкт-Петербурге (тогда Петрограде) в 1922 году Александр Грин опубликовал одну из глав своей знаменитой повести. Сегодня история об Ассоль и Грэе переведена более чем на 10 языков, включая арабский и голландский, а алые паруса — красивый символ их любви, благодаря празднику известен во всем мире.
Впервые трехмачтовик «Секрет», гладь Невы, белые ночи Ленинграда и несколько выпускных классов разных школ объединились в 1968 году. Паруса тогда не были алыми, их окрашивали в романтичный цвет специальные софиты. Красивое представление стало ежегодным, судна менялись, иногда их было сразу несколько. Но в 1979 году «Алые паруса» провели в последний раз, потому что все чаще они заканчивались массовым кутежом и потасовками.
Возродили их на совершенно другом качественном уровне в 2005 году. Практически сразу, благодаря интернету, шоу стало популярным и с каждым годом набирало обороты как в плане организации, так и по количеству туристов, которые едут на него посмотреть.
Что известно об «Алых парусах» в этом году:
|Дата
|Ночь с 28 на 29 июня 2024 года
|Место проведения
|Петропавловская крепость, Дворцовая площадь
|Время начала
|00:40
|Основные локации
|Центральная акватория Невы, Троицкий мост
|Программа
|00:40 — пиротехническое шоу и прохождение брига с алыми парусами;
01:40—04:00 праздничный концерт
Будет ли в 2024 году салют на «Алые паруса»
В последние годы проведение праздника омрачала сначала пандемия, потом политические события. Но у школьников выпускной бывает один раз в жизни и другого торжества у них уже не будет. Поэтому решение о проведении «Алых парусов» принято и салют тоже запланирован.
Тем более что фейерверк над водой — это особое неповторимое зрелище. Увидят его не только юные жители Санкт-Петербурга, но и лучшие выпускники из других городов, которые приедут для участия в торжестве. Попасть на него можно будет по специальным пригласительным билетам. Они же станут пропуском на концерт на Дворцовой площади.
Во сколько начало салюта на «Алые паруса»
Для пиротехнического шоу выбирают самое темное время белых ночей, чтобы огни были видны как можно ярче. Начало запланировано на 00:40, продолжительность традиционно составляет порядка 20—30 минут. В этом году праздник посвящен Году семьи и 300-летию Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета, что наверняка отразится на его программе, но подробности шоу до последнего держат в секрете.
Выход брига намечен примерно на 00:50. Судно «Россия» под алыми парусами проследует от набережной Лейтенанта Шмидта до Петропавловской крепости и обратно. В это время молодые люди попрощаются с детством и загадают желания на последующую взрослой жизнь.
Как посмотреть шоу и салют в честь праздника «Алые паруса»
Конечно, самый лучший вид на шоу будет у выпускников, учителей и родителей ребят, но в Санкт-Петербурге немало мест, откуда полюбоваться яркими огнями сможет каждый желающий. Правда, позаботиться о дислокации стоит заранее. Вот самые выигрышные.
С набережной
Берега и мосты по пути следования брига.
На теплоходе
Нужно покупать билеты заранее и удостовериться, что другие суда пустят в акваторию.
Из отеля
Из окна гостиницы с видом на реку, хотя в дни праздника стоимость будет совсем не бюджетной.
Из ресторана на набережной
На места в гастрономических заведениях спрос тоже высокий. Возможно, стол придется не только заранее бронировать, но и частично оплатить.
Из экскурсионного автобуса
Такая услуга тоже есть. Большинство дорог в районе праздника перекрывают, но организаторы знают локации, откуда будет видно фейерверк.
С крыш города
Довольно экстремально, но очень романтично.
На репетиции
Конечно, на ней не будет салюта, но величественный парусник легко будет рассмотреть во всех деталях. Последняя репетиция пройдет в ночь накануне торжества.
Будет ли прямая трансляция салюта
Онлайн-трансляцию шоу планирует «Пятый канал». Он был одним из инициаторов возрождения всероссийского выпускного в 2005 году.
Какие еще мероприятия проходят на праздник: программа «Алых парусов»
Праздник рассчитан практически на всю ночь и состоит из нескольких частей:
- В 22:00 — официальная часть: приветствие, поздравления властей.
- С 22:15 до 00:40 — первая часть концерта. Состав его участников каждый год остается тайной, но можно сказать, что это популярные молодежные исполнители России и Белоруссии. В этом году имена хедлайнеров обещают раскрыть за неделю до «Алых парусов». Известно, что подано 600 заявок, жюри отберет порядка 25 самых лучших.
- С 01:40 до 04:00 продолжится концерт на большой сцене, установленной на Дворцовой площади. Ежегодно организаторы стараются удивить и декорациями тоже. Известно, что в 2024 году сцена будет гигантской — 56 м в ширину, максимальная высота — 23 м. Это примерно как пятиэтажный дом, так что видно будет издалека. Выпускников ждут 700 световых приборов для шоу, часть декораций будет перемещаться по воздуху.
Автор: Ольга Корнеева