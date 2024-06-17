Салют на «Алые паруса» в 2024 году: как пройдет главный выпускной страны

Этот любимый многими выпускной пройдет 28 июня. Парусник с яркими парусами — символ любви, надежды и веры в прекрасное — появился на Неве не случайно. Именно в Санкт-Петербурге (тогда Петрограде) в 1922 году Александр Грин опубликовал одну из глав своей знаменитой повести. Сегодня история об Ассоль и Грэе переведена более чем на 10 языков, включая арабский и голландский, а алые паруса — красивый символ их любви, благодаря празднику известен во всем мире.