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В Омске сократят маршруты трех трамваев

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в понедельник, 17 июня 2024 года, что в городе продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке.

Как уточняется, работы переходят на участок по улице Челюскинцев: от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная. В связи с этим сократится движение трех трамваев.

Так, трамваи по маршрутам № 1, 4 и 7 в направлении Амура поедут только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» по следующему графику:

с 20:30 17 июня до 05:30 18 июня;с 20:30 19 июня до 05:30 20 июня;с 20:30 21 июня до 05:30 22 июня.

Напомним, что ремонт трамвайных путей в Амурском поселке начали в апреле 2024 года, с тех пор маршруты трамваев временно сокращали уже несколько раз.