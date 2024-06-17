В Омске сократят маршруты трех трамваев

Как уточняется, работы переходят на участок по улице Челюскинцев: от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная. В связи с этим сократится движение трех трамваев.
Так, трамваи по маршрутам № 1, 4 и 7 в направлении Амура поедут только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» по следующему графику:
с 20:30 17 июня до 05:30 18 июня;с 20:30 19 июня до 05:30 20 июня;с 20:30 21 июня до 05:30 22 июня.
Напомним, что ремонт трамвайных путей в Амурском поселке начали в апреле 2024 года, с тех пор маршруты трамваев временно сокращали уже несколько раз.