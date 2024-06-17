Синоптики рассказали о погоде в Крыму на ближайшую неделю

В Крыму циклон переместится на северо-восток полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Гидрометцентра.
Циклон, который принес дожди на Крымский полуостров в минувшие выходные, сместится на северо-восток. На полуострове в понедельник ожидаются кратковременные осадки, отметили в ведомстве. Ветер может достигать скорости до 12 метров в секунду. При этом, ночью температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а днем поднимется до +29, подчеркнули в Гидрометцентре.
Во вторник 18 июня и в среду 19 июня ночью не предвидится осадков, однако днем возможны локальные грозовые дожди, сообщили синоптики. Температура воздуха останется на прежнем уровне, заключили в ведомстве.