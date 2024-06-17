Синоптики рассказали о погоде в Крыму на ближайшую неделю

Циклон, который принес дожди на Крымский полуостров в минувшие выходные, сместится на северо-восток. На полуострове в понедельник ожидаются кратковременные осадки, отметили в ведомстве. Ветер может достигать скорости до 12 метров в секунду. При этом, ночью температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а днем поднимется до +29, подчеркнули в Гидрометцентре.