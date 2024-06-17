В Башкирии почти в 70 раз выросла заболеваемость корью

В Башкирии в 2023 году зафиксирован значительный рост заболеваемости корью. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в республике в минувшем году было диагностировано 142 случая опасной инфекции, что в 69,68 раз больше показателей прошлого года.
Чаще всего корью заражались дети (108 человек). Более 70% случаев приходится именно на несовершеннолетних.
Самая тревожная обстановка по кори наблюдалась в Альшеевском районе. Там показатель заболеваемости достиг 49,92 на 100 тысяч населения. В красной зоне оказались три района и два города — Белорецкий (25,54), Калтасинский (9,28), Баймакский (9,24), Сибай (17,57) и Кумертау (12,97).