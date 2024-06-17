Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 290 автомобилей

По состоянию на 13:00 понедельника в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 290 автомобилей, сообщается в телеграм-канале освещающем ситуацию на автоподходах к мостовому сооружению.
«В очереди со стороны Тамани находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед транспортным переходом нет.
Очередь перед Крымским мостом фиксируется с 7 утра, тогда в очереди на досмотр со стороны Тамани стояло 135 машин. К 10 утра пробка выросла до 500 автомобилей. По состоянию на 12:00 понедельника в очереди стояло 428 машин.