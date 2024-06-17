Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани сократилась до 290 автомобилей

Очередь перед Крымским мостом фиксируется с 7 утра, тогда в очереди на досмотр со стороны Тамани стояло 135 машин. К 10 утра пробка выросла до 500 автомобилей. По состоянию на 12:00 понедельника в очереди стояло 428 машин.