Мэр Кемерова Анисимов показал, как меняется территория набережной Искитимки

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал, как продолжается благоустройство набережной Искитимки от Университетского моста до Кассационного суда.
«Территория меняется прямо на глазах. Подрядчики завершают установку удобных эргономичных скамеек, занимаются озеленением, укладывают цветное покрытие», — пишет глава города.
Эта часть набережной будет предназначена для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе: там построят воркаут-зону, скейт-парк и небольшую игровую площадку. Вдоль набережной можно будет прокатиться на велосипеде или пройтись пешком.
Набережную сдадут до конца строительного сезона. После этого специалисты завершат ещё один участок — транзитную пешеходную зону вдоль Кассационного суда.