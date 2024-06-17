В Новосибирске на трех улицах временно ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Причина ограничений заключается в ремонте теплотрассы. До 20 июня 2024 года на 3 метра сузят проезжую часть на ул. Николая Островского. Кроме этого, на 5 метров сократят дорогу на ул. Ольги Жилиной.
До 28 июня на 3,5 метра планируют сузить дорогу у дома № 36 на ул. Щетинкина.
Мэрия Новосибирска просит водителей соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои маршруты.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске лихач без прав отправил в больницу трех подростков.