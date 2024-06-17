Штамп о гражданстве ребенка будут ставить в МФЦ

Необходимость проставлять штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, как того требует закон, обернулась столпотворением в отделениях по вопросам миграции МВД Петербурга и Ленобласти, уполномоченных на оказание услуги. Петербуржцы жаловались, что вынуждены по несколько раз приходить на прием и по целым дням простаивать в очередях — из-за того, что отделения по вопросам миграции принимали документы не каждый день и всего по два-три часа.