Штамп о гражданстве ребенка будут ставить в МФЦ

Для того чтобы «урегулировать сложившуюся ситуацию», МВД по Петербургу и Ленинградской области и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии по приему заявлений об оформлении гражданства, приобретенного по рождению, для не достигших 14-летнего возраста, говорится в письме.
«На сегодняшний день такой услуги еще нет, ждем, могут добавить в ближайшие дни на этой неделе», — рассказали корреспонденту «Фонтанки» на горячей линии в МФЦ. «Звоните, спрашивайте или смотрите информацию на портале Госуслуг», — добавили там.
Кроме того, в отделениях по вопросам миграции максимально увеличили часы приема граждан по приему заявлений об оформлении гражданства, отметили в письме ГУ МВД.
Необходимость проставлять штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка, как того требует закон, обернулась столпотворением в отделениях по вопросам миграции МВД Петербурга и Ленобласти, уполномоченных на оказание услуги. Петербуржцы жаловались, что вынуждены по несколько раз приходить на прием и по целым дням простаивать в очередях — из-за того, что отделения по вопросам миграции принимали документы не каждый день и всего по два-три часа.