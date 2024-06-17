Иванец: в вузах Беларуси обучается около 2,5 тыс. россиян

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси обучается около 2,5 тыс. россиян, заявил министр образования Андрей Иванец на заседании 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.