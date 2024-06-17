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Иванец: в вузах Беларуси обучается около 2,5 тыс. россиян

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси обучается около 2,5 тыс. россиян, заявил министр образования Андрей Иванец на заседании 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня в вузах РФ обучается порядка 12 тыс. студентов из Республики Беларусь, в вузах Республики Беларусь — порядка 2,5 тыс. граждан РФ», — отметил министр.

«Уверены, здесь есть потенциал для расширения», — сказал Андрей Иванец.

образование