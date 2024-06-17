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В Кузбассе третьи сутки ищут девочку, которая ушла из дома и не вернулась

В Прокопьевске ищут 17-летнюю Марию Резвякову.

Полицейские в Прокопьевске разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Марию Резвякову. 14 июня вечером она вышла из дома по улице Кучина и не вернулась. Никто не знает, где она.

На вид ей около 17 лет, ростом 155 см, худощавого телосложения, тёмные волосы. Была одета в синие футболку, джинсы и чёрные кроссовки.

«Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой несовершеннолетней либо видевших её после 14.06.2024 г., просим сообщить об этом по телефонам: 8-(3846)-61−50−40, 8−923−620−37−22 или 02 (с мобильного — 102)», — пишут сотрудники полиции. Анонимность гарантируется.